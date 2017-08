Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die Software-Updates, die es wegen des Dieselskandals für Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns angeordnet hatte, mit Analyse-Software von Volkswagen überprüft.

Das geht aus einer E-Mail aus dem November 2015 hervor, die ein Mitarbeiter von Volkswagen an zwei KBA-Führungskräfte geschrieben hatte. In der E-Mail, die der WirtschaftsWoche vorliegt, heißt es: "In unserem letzten Termin in Wolfsburg hatten wir Ihnen zugesagt, Messhardware zur Verfügung zu stellen." Ein Volkswagen-Sprecher sagte der WirtschaftsWoche, dass das KBA Volkswagen-Fahrzeuge vor und nach den ...

