Anlagegrundsatz 5: Durchgängig investiert bleiben zählt

Marktkommentar

Durchgängig investiert bleiben zählt

Während die Märkte immer schlechte Tage, Wochen, Monate oder gar ein schlechtes Jahr haben können, zeigt die Erfahrung, dass Anleger über längere Zeit hinweg seltener Verluste machen. Daher müssen Anleger sich eine langfristige Perspektive bewahren.



Anleger sollten in der Zukunft nicht unbedingt dieselben Renditen erwarten wie in der Vergangenheit. Trotz der großen Schwankungen bei den Jahresrenditen, die wir seit 1950 erlebt haben, hat noch keine diversifizierte Mischung aus Aktien und Anleihen über einen rollierenden Zehnjahreszeitraum in den letzten 65 Jahren eine negative Rendite verzeichnet.

