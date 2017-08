Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Nordex 0.94% xpek (REAKTION): Gestern legte Nordex gute Quartalszahlen vor http://www.feingold-research.com/2017/08/nordex-investmentideen/ . Die Aktie stieg deutlich. Ein erster Teilkauf wird in fünf Börsentagen erfolgen. (04.08. 08:22) >> mehr comments zu Nordex: www.boerse-social.com/launch/aktie/nordex_ag Nemetschek -0.11% xpek (REAKTION): Wie auch bei Adidas erfolgte vergangen Woche am Freitag die Bekanntgabe positiver Quartalszahlen, die zu einem Kurssprung führte....

Den vollständigen Artikel lesen ...