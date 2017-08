STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz hat im Juli den Absatz zweistellig gesteigert. Insgesamt seien 181 791 Fahrzeuge der Marke verkauft worden, teilte die Konzernmutter Daimler am Freitag mit. Dies waren 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Gut an kamen bei den Kunden den Angaben zufolge die E-Klasse Limousine und das T-Modell. Auch der Absatz der Stadtgeländewagen (SUV) zog an und erreichte im Juli einen neuen Bestwert. Coupés, Cabrios und Roadster waren ebenfalls nachgefragt.

Beim Kleinwagen Smart ging der Absatz im Juli hingegen um 2,8 Prozent auf 10 268 Fahrzeuge weiter zurück. In den ersten sieben Monaten verbuchte Smart ein Absatzminus von 4,7 Prozent auf 80 142 Einheiten.

Mercedes Benz verkaufte von bis einschließlich Juli 1,3 Millionen Autos und damit 13,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Weitere Impulse soll die neue S-Klasse Limousine liefern, die seit vergangenem Monat in Europa zu haben ist./she/fbr

ISIN DE0007100000

AXC0088 2017-08-04/10:35