IRW-PRESS: Friday Night Inc.: Friday Night Inc. gibt Partnerschaft mit Krypted bekannt und berichtet über die aktuellen Tätigkeiten von AMA

Friday Night Inc. gibt Partnerschaft mit Krypted bekannt und berichtet über die aktuellen Tätigkeiten von AMA

Vancouver, B.C., Kanada (4. August 2017) - Friday Night Inc. (Friday Night) (CSE: TGIF) (FWB: 1QF) (OTC: VPGDF) freut sich, über die Tätigkeiten der zu 91 % in ihrem Eigentum stehenden Tochtergesellschaft Alternative Medicine Association (AMA) in der vergangenen Woche zu berichten. AMA konzentriert sich weiter auf den Abschluss von Verträgen mit Drittparteien als einer effizienten Möglichkeit der Umsatzsteigerung. AMA ist mit ihrem Absatz von Extrakten, Ölen und verschiedenen Konzentraten über zahlreiche exklusive strategische Beziehungen, die bereits bestehen, sehr zufrieden. Da die meisten beliebten Cannabis-Marken heute eine Präsenz auf dem entscheidenden Markt von Las Vegas wünschen, führt AMA täglich neue Gespräche über Markenexpansion.

AMA traf vor Kurzem eine Vereinbarung über die Produktion von 700+ ml hochwertiger Destillate, die von einem anderen Hersteller in der Produktion von Schokoladenprodukten für Kiva eingesetzt werden soll. Darüber hinaus hat AMA exklusive Lizenzverträge mit Vader Extracts, CannaBlends und Guilla Extracts unterzeichnet, und gestern konnte AMA Krypted, eine sehr bekannte und populäre Vaping-Marke aus Kalifornien, für ihr Produktangebot in Nevada gewinnen. AMA hat außerdem eine Absichtserklärung mit SuicideGirls Cannabis als deren Alleinvertreter unterzeichnet.

--Gegenwärtig sind die von AMA produzierten Vader-Extrakte ausverkauft, und jedes Mal, wenn sie erhältlich sind, sind sie schnell ausverkauft.

--Guilla hat einen speziellen Extraktor installiert, der am Standort nunmehr in Betrieb ist. Ihre Verpackungen wurden genehmigt, und die ersten Verkäufe werden zum 25. August erwartet. Sowohl das AMA- wie auch das Guilla-Team sind derzeit mit der Ausarbeitung eines Markteinführungsplans befasst.

--CannaBlends, eine Marke von Infused Mfg. LLC, die ebenfalls zu 91 % im Eigentum von Friday Night, Inc., steht, formuliert Produkte wie etwa topische Lotionen und Cremes zur Schmerzlinderung, Tinkturen und Vape-Pens, wobei jedes Produkt in Kombination mit CBD oder THC hergestellt wird. Das Unternehmen baut weiterhin Umsatz und Geschäftsbeziehungen aus und übertrifft deutlich unsere anfänglichen Projektionen.

--Krypted ist die vierte Marke, die AMA für ihr exklusives Produktions- und Vertriebsnetz gewinnen konnte. Das Krypted-Team wird nächste Woche für das Kick-off-Meeting und die Vorbereitung des ersten Produktionslaufs nach Las Vegas kommen. AMA hat bereits die staatliche Genehmigung für das Logo und die Produktbezeichnungen von Krypted erhalten; die ersten Verkäufe dürften zum 15. September stattfinden. Zu den Bedingungen gehört, dass AMA während eines anfänglichen Zeitraums von drei Jahren der exklusive Hersteller und Vertriebshändler in Nevada ist; danach kann die Vereinbarung jährlich mit einer Produktionslizenzgebühr von 15 % verlängert werden. Krypted stellt AMA alle Verpackungen bereit und bietet Marketing-Unterstützung.

--Die Produktlinie von SuicideGirls Cannabis ist die fünfte neue Partnermarke. AMA unterzeichnete die Absichtserklärung am 24. Juli, und am Freitag, dem 4. August, ist ein Vertreter von SGC in Las Vegas, um die endgültigen Bedingungen und den Marketing-Plan zu überprüfen. Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Monatsende die Produkte von SuicideGirls Cannabis produzieren werden.

--Bellissima Prosecco: Das Liquor Control Board of Ontario (LCBO) hat den Verkauf des Bellissima Prosecco DOC Brut in der Region genehmigt; diese Genehmigung des LCBO deckt über 40 % des kanadischen Marktes ab und ist ein bedeutender Meilenstein für die Marke.

--Schließlich wird AMA am 15. August auch die Einführung ihrer Bekleidungs- und Merchandising-Marke bekannt geben, die unter AMALIFESTYLE.MYSHOPIFY.COM eingesehen werden kann. AMA hat einen Veteranen der Bereiche professionelles Lifestyle-Branding und Marketing damit beauftragt, ein Rebranding vorzunehmen und einen umfassenden Lifestyle-Ansatz zu erarbeiten, mit dem die Präsenz von AMA auf dem Markt von Las Vegas ausgebaut und maximiert werden soll. Friday Night betrachtet AMA als Lifestyle- und als globale Marke, die in mehrere vertikale Branchen ausgreifen und damit das Kerngeschäft von AMA unterstützen wird.

Im Hinblick auf den Vertrieb für den Freizeitkonsum steigt die Nachfrage kontinuierlich. Die Produkte von AMA bewegen sich anerkanntermaßen auf höchstem Qualitätsniveau und erfreuen sich hoher Nachfrage. Der Bau einer hochmodernen Produktionsanlage für Infused MFG befindet sich im Endstadium und dürfte bis zum 15. August fertig gestellt sein. Derzeit werden ein neuer Standort und Pläne für zusätzliche Anbauflächen und den Ausbau der Produktion ausgearbeitet; über den Fortschritt der Arbeiten werden wir laufend berichten.

Mark Zobrist, der CEO von AMA, äußerte sich dazu wie folgt: Wir freuen uns auf unser nächstes Geschäftsjahr, das am 1. August 2017 begonnen hat, und die neuen Herausforderungen und Erfolge, die uns dieses Jahr bringen wird. Angesichts der laufenden Aktivitäten sind wir zuversichtlich, dass wir uns weiterhin überdurchschnittlich entwickeln werden.

Über Krypted Inc. Krypted Inc. ist ein aufstrebendes Unternehmen der Cannabisbranche. Unser primärer Fokus liegt auf der Belieferung der Cannabis-Konsumenten; daher haben wir die E-Vape-Technologie optimiert und ein neues Produkt geschaffen. Wir bauen die Branche hin zu einem neuen Konsumententyp aus, der Cannabis nicht zwangsläufig regelmäßig raucht, aber Konzentrate, also die sauberere Variante von THC, konsumieren will. Dies stellt sich für viele als schwierig heraus, da es nicht einfach ist, ohne aufwändige Glaswaren und Geräte Konzentrate zu konsumieren. Mit der Entwicklung eines infundierten E-Juice machen wir es Patienten, die ein wirksames Medikament benötigen, einfacher denn je, sich Linderung zu verschaffen. Damit schließen wir die Lücke zwischen Patienten, die mit Vaping vertraut sind, und jenen, für die dies Neuland ist. Wir haben monatelang nach dem besten E-Juice-Unternehmen für die Belieferung mit Geschmacksstoffen gesucht und die legendären Konzentrate von The Clarity gefunden, und unser hausinterner Chemiker, der ständig bestrebt ist, unser Produkt zu verbessern, beeindruckt uns konstant; somit sind wir zuversichtlich, dass die E-Juices von Krypted ein Konsumerlebnis bereithalten, das kein anderes Produkt auf dem Markt bietet. Über Friday Night Inc. Friday Night Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das cannabis- und hanfbasierte Aktiva in Las Vegas (Nevada) besitzt und kontrolliert. Das Unternehmen besitzt 91 Prozent von Alternative Medicine Association LC (AMA), einer lizenzierten Anbau- und Produktionseinrichtung für Cannabis zu medizinischen Zwecken und zur Anwendung durch Erwachsene, in der eine eigene Reihe von einzigartigen Produkten auf Basis von Cannabis sowie Marken Dritter hergestellt werden. Infused MFG, ebenfalls eine Tochtergesellschaft, die sich zu 91 Prozent im Besitz des Unternehmens befindet, produziert CBD-Produkte auf Hanfbasis, die mit qualitativ hochwertigen Biozutaten sorgfältig hergestellt werden. Das Hauptaugenmerk von Friday Night Inc. ist auf die Stärkung und Erweiterung dieser Betriebe innerhalb und außerhalb des Bundesstaates gerichtet. Nähere Informationen erhalten Sie über: Joe Bleackley, Corporate Communications 604-674-4756 Joe@FridayNightInc.com

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf den Abschluss verschiedener verbindlicher Verträge und die Marktbedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken, einschließlich der Unfähigkeit, ein endgültiges Abkommen zu unterzeichnen, infolge der Lizenz neue Kunden in Nevada zu gewinnen oder vom Lizenzvertrag zu profitieren, sowie mehrerer Risikofaktoren, die in den veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens erörtert werden, die im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com gefunden werden können, erheblich von jenen unterscheiden, die zurzeit erwartet werden. Friday Night ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich oder von der Canadian Securities Exchange vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40552 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40552&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA35836 71001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3583671001

AXC0090 2017-08-04/10:36