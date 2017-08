Die Epta-Gruppe hat ihren fünften CSR-Report veröffentlicht. Darin informiert der Kältetechnikhersteller seine Stakeholder und Kunden über die wichtigsten Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Soziales im Jahr 2016. Dazu zählt unter anderem, dass die Gruppe an ihren Standorten auf moderne Technologien setzt, die Ressourcen schonen und höchst effizient arbeiten. Etwa mit Photovoltaik- und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. In der Fertigung hat das Unternehmen Industrie-4.0-Prozesse implementiert und konnte damit - trotz höherer Produktionszahlen - den Energieverbrauch in Öleinheiten für jedes hergestellte Produkt um 5,7 % senken. Gleichzeitig verringerte sich auch der Wasserverbrauch pro Produktionseinheit im Vergleich zu 2014 um 7,5 %. "Der Schutz der Umwelt, die Achtung der Bedürfnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...