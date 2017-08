Letzte Woche veröffentlichte Intel (WKN:885681) auf seiner Webseite einen kurzen Post, in dem stand, dass die Prozessoren des Unternehmens Teil des neuen halbautomatischen Fahrsystems des neuen Audi (WKN:675700) A8 im nächsten Jahr sein werden. Diese Ankündigung kam, nachdem das Silicon Valley Business Journal einen Bericht über die Chips im A8 veröffentlicht hatte. Das sind wichtige Neuigkeiten, denn es bedeutet, dass Intel einen weiteren Schritt in die Zukunft gemacht hat. Das Unternehmen bewegt sich von den schwachen PC-Chip-Umsätzen weg in den neuen Markt für selbstfahrende Autos.



Hier hat Intel aber jede Menge zu beweisen. Die Chips für den neuen A8 zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...