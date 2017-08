Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass Frauen das Thema Altersvorsorge vor sich herschieben. Zwar erwartet ein Großteil im Alter eine Versorgungslücke - dennoch wird das Problem verdrängt. Dabei gibt es mit Fondssparplänen flexible Vorsorgemöglichkeiten.

Der Asset Manager Amundi hat eine Studie zum Thema Altersvorsorge durchgeführt, in welcher der Fokus auf das weibliche Geschlecht gelegt wurde. Das Ergebnis ist ernüchternd: Für Frauen zwischen 35 und 55 Jahren liegt das Thema private Altersvorsorge demnach noch in weiter Ferne. Fast die Hälfte (44 Prozent) beschäftigt sich gar nicht mit dem Sparen für die spätere Rente. Und auch Frauen in höherem Alter haben an diesem Thema nur wenig Interesse.

Den vollständigen Artikel lesen ...