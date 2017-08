Am 14. Juli rieten wir zu Gewinnmitnahmen bei MorphoSys (WKN: 663200) und Evotec (WKN: 566480) und lagen damit erneut goldrichtig. Die MorphoSys-Aktie büßte seitdem um mehr als -12% ein, Evotec notierte nur vier Handelstage später rund -19% tiefer. Bei Paion (WKN: A0B65S) zeigte sich ein ähnliches Bild und es kam wie von uns angekündigt zu einem letzten Hype, gefolgt von einem großen Abverkauf. Von ihrem Juni-Hoch verlor die Aktie zwischenzeitlich gar -25% an Wert.

Unsere einzigartig treffsicheren Prognosen im Biotechsektor basieren auf jahrelangen, intensiven Marktstudien, welche die fundamentale und technische Analyse einzelner Emittenten sowie die Erfahrungswerte des Sentiment-Tradings beinhalten. So konnten SD-Leser gerade erst wieder +200% Kursgewinn bei unserem Value-Tipps CombiMatrix (WKN: A2AD52) erzielen. Mit Albireo Pharma (WKN: A2DF99) waren es zuvor bekanntlich sogar +300%. Darüber hinaus profitieren insbesondere Nutzer unseres kostenlosen Live Chats von täglichen Tradingtipps aus der Branche, mit teilweise mehr als +100% Kursgewinn innerhalb kürzester Zeit.

Was ist wo zu tun?

Auch die Aktie von Aeterna Zentaris (WKN: A1439Z) entwickelte sich schlussendlich wieder wie von uns erwartet: "Nicht mehr lange, dann geht es auch hier rasant nach unten", schrieben wir vergangene Woche und kündigten für die laufende Woche den großen Sell-off an. Genau so kam es: Die Aktie verlor von ihrem Vorwochenhoch in der Spitze -53% und zeigte erst gestern wieder eine Erholung.

Das Unternehmen gab bekannt, seinen ehemaligen CEO David Dood und Ex-Chefsyndikus Philip Theodore verklagen zu wollen. Die Herren sollen versucht haben, mit Hilfe des Aktionärs Graeme Roustan das Board of Directors zu hintergehen und sich über eine von Dodd kontrollierte Firma selbst die US-Rechte an dem Präparat Macrilen zu sichern, für welches zuletzt ...

