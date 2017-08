Hamburg (ots) -



Mit der kommenden Ausgabe macht CRIME, die True-Crime-Line Extension des STERN, (Nr. 14/2017, ab 5. August im Handel) seinen Lesern ein besonderes Angebot und bietet in einer Teilauflage von 30.000 Exemplaren ein Bundle mit der DVD des mehrfach ausgezeichneten, südkoreanischen True-Crime-Films "Memories of Murder" an. Die DVD-Ausgabe ist für 9,95 Euro erhältlich. Ausgewählt wurde der Film von der CRIME-Redaktion. Er beruht auf wahren Begebenheiten, ist aufwendig recherchiert und an den original Schauplätzen des Verbrechens gedreht worden - und passt aufgrund dessen sowie seiner Qualität hervorragend zur Marke CRIME. Das Magazin bietet True-Crime-Fans mit diesem Angebot eine reizvolle Zugabe und wird auch in weiteren Ausgaben als DVD-Bundle erscheinen.



Um Krimifans mit zusätzlichem Lesestoff durch diesen Sommer zu begleiten, veröffentlicht der STERN in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben exklusiv von der CRIME-Redaktion für das Mutterheft recherchierte und aufgeschriebene Kriminalfälle - Teil 1 im STERN 31/2017. Der zweite Teil und somit Fall des STERN Sommer-Specials "Wahre Verbrechen" ist im aktuellen STERN (32/2017, EVT 3. August) zu lesen.



CRIME, die junge Line Extension des STERN, ist eine Print-Erfolgsgeschichte in Deutschland: Das True-Crime-Magazin feierte im Juni 2017 seinen zweiten Geburtstag und wurde fast zeitgleich sechsfach bei den ADC-Awards ausgezeichnet - eine großartige Bestätigung und toller Anschluss an den ADC-Erfolg von 2016. Im Oktober letzten Jahres erhielt das Magazin zudem bei den Lead Awards 2016 die Auszeichnung "Newcomer-Magazin des Jahres" in Silber. Mit der Premiere von CRIME LIVE, den inszenierten Lesungen von Magazin-Geschichten, Anfang 2017 im St. Pauli Theater Hamburg gelang eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Marke. CRIME ist nah dran an den involvierten Menschen - an den Tätern, Opfern und Fahndern - und lässt die Leser True Crime aus nächster Nähe emotional und intensiv miterleben. Die Verbrechen sind sehr gut recherchiert und werden mit einfühlsamen Texten und einer zurückhaltenden, aber nicht weniger eindringlichen Optik präsentiert.



