DGAP-Media / 2017-08-04 / 12:49 DCI AG [1], ein führender deutscher Anbieter von Datenbankservices, hat sich mit 1WorldSync [2], dem führenden Anbieter für Produktcontent-Lösungen, auf eine tiefgreifende Partnerschaft geeinigt, um Brands und Händler vollumfänglich mit Produktinhalten auszustatten. DCI's Asset- und Dokumenten-Management-Software wird die Produktdaten, die Hersteller und Lieferanten über die 1WorldSync Lösung für Handelspartner bereitstellen, verwalten und aufbereiten. DCI wird Inhalte inkl. einzigartiger SEO Texte, Produktbilder und relevanter Attribute mit Hilfe des von 1WorldSync zur Verfügung stehenden Datenservices optimieren, um Daten vielseitiger und einfacher zu nutzen. Das umfassende Industrie- und Handelsfachwissen, die stabilen Programme und Datenbanken beider Unternehmen werden Unternehmen dabei helfen, zuverlässige und angereicherte Produktdaten zu erhalten. DCI's Content Factory ist ein schnelles und kosteneffizientes System mit großem Nutzen für alle Arten von Produkt- und Handelsdaten in unterschiedlichen Sprachen. Strukturierte Arbeitsabläufe ermöglichen der DCI Content Factory schnell auf die die Kunden- und Industrieanforderungen zu reagieren und diese umzusetzen. Unterstützt durch 1WorldSyncs marktführende Produktinformations-Cloud für die Erfassung und Publikation von Produktcontent haben Kunden die Möglichkeit jederzeit auf korrekte und verlässliche Produktinformationen, zur Steigerung ihres Umsatzes und der Kundenzufriedenheit, zurückzugreifen. "Wir fühlen uns sehr geehrt eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Serviceangebots der 1WorldSync zu spielen", sagt Sascha Neubacher, Chief Sales Officer der DCI AG. "Omni-Channel Handel ermöglicht Verkäufern, sowohl den Umsatz zu steigern als auch die Markenbekanntheit und die -treue zu verbessern. Die Basis dafür sind durchgängig digitale Produktinformationen als essentieller Touchpoint der Customer Journey. Unsere Partnerschaft erweitert unser gemeinsames Portfolio in den Hauptmärkten Europas und Nordamerikas." "Vollständiger und einheitlicher Produktcontent werden in der heutigen Welt des Omni-Channels sehr kritisch betrachtet", sagt Dan Wilkinson, CCO der 1WorldSync. "1WorldSync stellt Brands und Einzelhändlern eine durchgehende Lösung für einheitlichen Produktcontent entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur Verfügung, um zu gewährleisten, dass Daten überall akkurat bereitgestellt werden - ob online, im Store oder auf einem Mobilgerät. Wir freuen uns sehr in DCI einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir Brands und Einzelhändler dabei unterstützen können, ihre Ansprüche an verlässlichen Produktcontent zu erfüllen. Für weitere Informationen über DCI's Content Services, besuchen Sie http://www.dci.de/services-and-products/content-services-de/ [3]. Für weitere Informationen über 1WorldSyncs Supply Chain Enablement Service, besuchen Sie http://www.1worldsync.com/lieferkette-enablement/?lang=de [4]. *Über DCI* DCI AG ist eine Aktiengesellschaft mit Standorten in den USA, Deutschland, Singapur und Rumänien. DCI wurde 2000 mit dem Ziel gegründet Händler und Lieferanten aus Europa, Asien und Amerika, durch die Bereitstellung der bestmöglichen Software, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Produktdatenbank und dem Informationsfluss unterstützt, zu vernetzten. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Services, die den Handel einfacher machen und Datenmanagement-Probleme lösen, um Geschäfte effizienter zu machen. Angebot und Nachfrage aufeinander abstimmen, Verkauf steigern, Optimierung von E-Mail-Marketingkampagnen sind nur einige der Ziele, die Kunden mit der Hilfe von DCI erreicht haben. Für weitere Informationen besuchen Sie www.dci.de [1]. *Über 1WorldSync * 1WorldSync ist der führende Anbieter für Produktcontent-Lösungen und unterstützt mehr als 25.000 Marken und ihre Handelspartner in über 60 Ländern dabei, korrekte und verlässliche Inhalte mit Kunden und Konsumenten zu teilen, damit diese gut informierte Entscheidungen über ihre Einkäufe, ihren Lebensstil und ihr Wohlbefinden treffen können. Mit der Technologie-Plattform und den Experten-Services liefert 1WorldSync maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichen Anforderungen der Industrie. 1WorldSync ist der einzige Anbieter für Produktcontent-Lösungen und GDSN basierter Datenpool mit ISO 27001 Zertifizierung. Kontakt: Elisabeth Bauer Head of Finance and Controlling DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Germany Telefon: +49 8151-265-522 Telefax: +49 8151-265-80522 Email: ebauer@dci.de 