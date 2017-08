Die eigene Terrasse ist der ideale Platz, um Freizeit draußen zu genießen. Besonders in der warmen Jahreszeit nimmt das lästige Kurbeln viel Zeit und Mühe in Anspruch, wenn die Markise zum Schattenspender werden soll. Wurde im Außenbereich jedoch nicht an Elektroanschlüsse gedacht, bieten solarbetriebene Antriebssysteme die ideale Lösung. Ihre Installation vermeidet die Verlegung von Kabelkanälen - so wird die Optik der Fassade nicht beeinträchtigt.

