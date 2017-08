Der Silberproduzent First Majestic Silver (WKN A0LHKJ / TSX FR) hat im zweiten Quartal 2017 einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Vor allem war das auf Arbeitskämpfe zurückzuführen, die sich negativ auf den Ausstoß auswirkten. So meldete First Majestic für die drei Monate bis Ende Juli einen Nettogewinn von 1,4 Mio. Dollar oder 1 Cent je Aktie nach 6,1 Mio. Dollar oder 4 Cent pro Aktie im zweiten Quartal des vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...