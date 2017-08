Mainz (ots) -



Niederlande gegen Dänemark heißt das Finale der UEFA Frauen-EM 2017. Das ZDF überträgt das Endspiel am Sonntag, 6. August 2017, ab 16.30 Uhr live aus Enschede. Für Moderation und Analyse steht Sven Voss bereit, der als Gast an seiner Seite die Ex-Nationalkeeperin und zweimalige Weltmeisterin Nadine Angerer begrüßt. Das Spiel kommentiert Claudia Neumann.



Dänemark, das im Viertelfinale bereits EM-Rekordmeister Deutschland aus dem Turnier geworfen hatte, setzte sich im Halbfinale gegen Österreich durch (3:0 i.E.). Gastgeber Niederlande folgte den Skandinavierinnen nach einem klaren 3:0-Halbfinalsieg gegen die favorisierten Engländerinnen ins Finale.



