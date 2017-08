Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Commerzbank: Deutsche Produktion sinkt trotz steigender Orders

Die Commerzbank rechnet damit, dass die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands im Juni trotz des spürbaren Anstiegs der Auftragseingänge gesunken ist. "Laut unserem Modell auf Basis der Auftragseingänge dürfte die kommenden Montag veröffentlichte Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Juni gefallen sein, zumal nach dem kräftigen Anstieg im Mai ohnehin mit einer Korrektur zu rechnen ist", schreibt Volkswirt Marco Wagner in einem Kommentar.

BayernLB: Deutsche Orderdaten bestätigen Euphorie nur teilweise

Der Anstieg der deutschen Auftragseingänge im Mai und Juni bildet nach Einschätzung der BayernLB eine gute Grundlage für eine anhaltende Konjunktur im Sommer und ist ein gutes Vorzeichen für die am Montag anstehenden Produktionsdaten. "Insoweit bestätigen nun die harten Daten mit einiger Verzögerung in Teilen die Euphorie der Stimmungsindikatoren. Vollständig wird deren Optimismus aber weiterhin nicht untermauert, was auch unserer Interpretation der konjunkturellen Situation entspricht", schreibt Volkswirt Stefan Kipar in einem Kommentar.

Rot-Grün verliert Mehrheit in Niedersachsen - Grünen-Abgeordnete wechselt zur CDU

Die rot-grüne Koalition in Niedersachsen verliert ihre Mehrheit im Landtag. Die Abgeordnete Elke Twesten erklärte ihren Austritt aus der Grünen-Fraktion und will zur CDU wechseln, wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus der CDU-Landtagsfraktion erfuhr. Die rot-grüne Regierung unter SPD-Ministerpräsident Stephan Weil verfügte bislang nur über eine Stimme Mehrheit.

US-Sonderermittler treibt Russland-Untersuchung voran

US-Sonderermittler Robert Mueller treibt die Untersuchung zur Russland-Affäre rund um Präsident Donald Trump voran. Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstag, Mueller habe eine sogenannte Grand Jury eingesetzt. Das geheim tagende Geschworenengericht kann Beweismaterial einholen, Zeugen unter Eid vernehmen und Anklage erheben. Der US-Senat verhinderte unterdessen de facto eine Entlassung des bei Trump in Ungnade gefallenen Justizministers Jeff Sessions in der Sommerpause.

"WannaCry-Held" in den USA festgenommen

Erst wurde er als "Held" gefeiert, nun ist er in Haft: In den USA ist der britische Hacker Marcus Hutchins festgenommen worden, der im Mai die Erpressersoftware WannaCry gestoppt haben soll. Wie das US-Justizministerium am Donnerstag mitteilte, wird Hutchins verdächtigt, eine Schadsoftware zum Angriff auf Banken entwickelt zu haben.

