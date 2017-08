Wien - Die Finanzaufsicht Bafin hat dem Unternehmen Cryp Trade Capital Ltd. aus dem spanischen Alicante das unerlaubt betriebene Bankgeschäft in Deutschland untersagt und dessen unverzügliche Abwicklung angeordnet. Das teilte die Bonner Behörde am Donnerstag mit, so die Experten von "FONDS professionell".

Den vollständigen Artikel lesen ...