Das Geschehen am KMU-Anleihen-Markt dreht sich trotz Sommerferien auch in der ersten August-Woche 2017 (KW31) unentwegt weiter. So stuft die Ratingagentur Creditreform das Unternehmensrating der Ekosem-Agrar GmbH auf "CCC" mit einem stabilen Ausblick ein. Die erste Abstimmung der Anleger der SANHA GmbH & Co. KG erweist sich als nicht beschlussfähig, weil zu wenig Interesse seitens der Anleihegläubiger besteht. Lediglich 11% der Gläubiger stimmen über das vom Unternehmen geplante Restrukturierungskonzept, das eine Prolongation der Unternehmensanleihe um fünf Jahre beinhaltet, ab, was für eine Beschlussfassung (>50%) entschieden zu wenig ist. Die zweite AGV folgt nun am 15. September in Essen. Man darf gespannt sein - die Tendenz der Anleger spricht im ersten Durchlauf aber mit 90% klar für die Pläne des Unternehmens. Anders bei GEWA - hier nehmen insgesamt 58,87 Prozent des Kapitals an der ersten Abstimmung teil und wählen Anwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen (Anwaltskanzlei MzS) zum neuen Gläubigervertreter der GEWA-Anleihegläubiger.

Die Metalcorp Group freut sich über ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2017, in welchem sie den Umsatz um die Hälfte steigern und das operative Ergebnis gar verdoppeln kann. Die Scholz Recycling GmbH ernennt mit Goh Kian Guan (Chief Investment Officer) und Mike Greulich (Chief Trading Officer) zwei weitere Geschäftsführer, die schon seit längerem im Gesamt-Konzern tätig sind. Das Amtsgericht München bestätigt am 31. Juli 2017 den Insolvenzplan Laurèl GmbH und das Amtsgericht Bonn eröffnet einen Tag später das Insolvenzverfahren über das Vermögen der SolarWorld AG sowie deren Tochtergesellschaften SolarWorld Industries Sachsen GmbH, SolarWorld Industries ...

