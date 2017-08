Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Siemens von 124 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analyst Ben Uglow analysierte in einer Studie vom Freitag den Status der Neuausrichtung des Industriekonzerns. Viel davon sei bereits eingepreist und der Aktienkurs schon niedrig. Es sei aber nun schwer, etwas zu finden, was neues Interesse an der Aktie erwecken könne. Er kürzte seine Gewinnschätzung je Aktie für 2018 um 6 Prozent./tih/gl Datum der Analyse: 04.08.2017

