Die adesso AG konnte in dieser Woche einen weiteren Vertriebserfolg für die Versicherungssoftware In|sure bekannt geben. So hat sich die Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG (Münchener Verein) für die Spartenlösung In|sure General entschieden, nachdem das Versicherungsunternehmen zuvor schon die Spartenlösung In|sure Life eingesetzt hat. Der Münchener Verein ist ein Versicherungsverein mit 314.585 natürlich versicherten Personen in der Krankenversicherung und erzielte damit im Geschäftsjahr 2016 Bruttobeiträge i.H.v. 702,9 Mio. €. Die Versicherungsgruppe ist dabei in die Bereiche Kranken-, Lebens- und Allgemeinversicherung untergliedert, sodass 2 von 3 Bereichen bereits auf die Spartenlösung von adesso zugreifen. Daher ist auch zukünftig die Nutzung der noch verbleibenden Spartenlösung Health nicht ausgeschlossen. Laut Unternehmensangaben wird der Auftrag dabei neben dem Lizenzverkauf auch Dienstleistungen zur Einführung, die Migration des Vertragsbestands sowie einen mehrjährigen Wartungsvertrag beinhalten. Insgesamt soll das Auftragsvolumen dabei im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen, wovon auf den Lizenzverkauf rund 1,0 Mio. € entfällt und bereits im zweiten Quartal 2017 verbucht worden ist.



Der Auftrag ist auch vor dem Hintergrund ein wichtiger Erfolg, da die Spartenlösung General (Sachversicherung) bislang nur zu Teilen fertiggestellt wurde und erst bis Ende des Jahres vollständig fertiggestellt sein wird. Dabei ist auch zu betonen, dass nachdem die Entwicklung mit einem Ankerkunden durchgeführt wurde, bereits attraktive Ergebnisbeiträge mit Folgeaufträgen erzielt werden.



