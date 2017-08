Von der Freihandelszone mit Japan werden deutsche Autobauer wenig haben. Denn hohe Steuern und Nebenkosten halten in Japan das Premium-Segment klein. Ein kleines Kosten-ABC von Autobahnmaut bis zu zertifizierten Parkplätzen.

Wer verstehen will, warum die deutschen Autobauer lange Widerstand gegen eine Freihandelszone mit Japan geleistet haben, muss nur einmal in Japan ein Auto kaufen. Die Krux der deutschen Hersteller ist in Japan nämlich nicht, Autos zu importieren. Die ostasiatische Autonation verlangt nämlich im Gegensatz zur Europäischen Union keine Einfuhrzölle auf Kraftwagen. Stattdessen klagen die deutschen Autobauer, dass ein Freihandelsabkommen ihnen keine Vorteile bringen würde, weil Japan mit Steuern und Nebenkosten just das Segment klein hält, in dem sie groß sind: das Premiumsegment mit tendenziell großen und schweren Autos.

Die Qual der Autohersteller - und wohl gemerkt nicht nur der deutschen - beginnt beim Autohändler. Denn in Japan ist ein Auto nicht gleich Auto. Neben normalen Kraftfahrzeugen gibt es die Kategorie der Leichtkraftwagen (Kei-Cars), die 3,40 Meter Länge und 660 Kubikmeter Hubraum nicht überschreiten dürfen. Und diese Bonsai-Mobile werden schon beim Autokauf steuerlich klar bevorzugt, womit der Markt insgesamt in Richtung kleiner Autos verschoben wird.

Und das läuft so: Zusätzlich zur Mehrwertsteuer von derzeit acht Prozent müssen Autokäufer eine Autokaufsteuer an die Regionalregierung abdrücken. Doch dann kommt etwas dazu, dass Luxusschlitten deutlich verteuert: eine Gewichtssteuer.

Wie der Name sagt, orientiert sich die am Gewicht des Autos und wird zu allem Überfluss nicht nur beim Kauf des Autos, sondern auch alle paar Jahre bei der Tüv-ähnlichen ...

