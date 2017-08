FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hatte am Freitagabend zum nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien nicht viel zu berichten. Eine Ausnahme bildete das Papier der Deutschen Bank, das 0,7 Prozent leichter gestellt wurden. Die chinesische HNA Group hatte mitgeteilt, keine Aufstockung ihres Anteils an der Bank anzustreben. "Da wird wohl ein bisschen Fantasie ausgepreist", sagte der Händler. Die neuen Vorwürfe gegen Audi-Chef Rupert Stadler in der Dieselaffäre bewegte die Volkswagenaktie dagegen nicht. Sie wurde unverändert getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.287 12.298 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 04, 2017

