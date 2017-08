Düsseldorf (ots) - Die Gewerkschaft IG Bau warnt Hochtief, bei einer möglichen Bieterschlacht Jobs zu streichen. Hintergrund ist, dass die Hochtief-Mutter ACS möglicherweise Milliarden für den spanischen Autobahn-Betreiber Abertis bietet. "Bei möglichen Übernahmen ist eines zentral: Der Hochtief-Vorstand muss dafür sorgen, dass gute Arbeitsplätze langfristig erhalten bleiben - in Deutschland wie in Spanien", sagte Carsten Burckhardt, Bundesvorstand der IG Bau und Hochtief-Aufsichtsrat, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Unsere guten Arbeitsplätze dürfen nicht durch Dumping-Jobs ersetzt werden. Hochtief hat in den vergangenen Jahren gutes Geld verdient, auch das darf nicht gefährdet werden."



