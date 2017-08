Hochtief-Tochter Cimic kommt in Fahrt. Der Markt für Diamanten, Kohle und Eisenerz wird wieder interessant. Und: Risikoanleihe Griechenland. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Cimic Group - Neuer Boom im Bergbau

Nicht nur der Euro, auch klassische Rohstoffwährungen wie der Australdollar gewinnen zusehends Stärke gegenüber dem Dollar. Das spricht für eine anziehende Nachfrage nach Rohstoffen und damit gegen einen Konjunktureinbruch, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Davon profitiert indirekt die australische Cimic Group. Die Tochter des deutschen Baukonzerns Hochtief (Anteil 72,7 Prozent) ist das führende Bauunternehmen in der Region und weltweit der größte Anbieter im Contract-Mining. Dabei übernimmt Cimic auf Basis langfristiger Verträge den Abbau von Rohstoffen im Auftrag eines Mineneigentümers. Insgesamt ist Cimic in mehr als 20 Ländern vertreten.

Der Gruppenumsatz zog 2017 bis Ende Juni um 28 Prozent an, auf 6,3 Milliarden australische Dollar (umgerechnet 4,3 Milliarden Euro); der Nettogewinn legte um 22 Prozent auf 323 Millionen Dollar zu. Die operativen Mittelzuflüsse versechsfachten sich auf 620 Millionen Dollar, die Netto-Cashposition in der Bilanz verdoppelte sich auf 608 Millionen Dollar. Zur Jahresmitte arbeitete Cimic an Aufträgen mit einem Volumen von 35 Milliarden Dollar, was gut zwei Jahresumsätzen entspricht.

Die Auftragspipeline wird sich weiter füllen. Bis Jahresende wird sich Cimic bei Ausschreibungen mit einem Gesamtvolumen von annähernd 50 Milliarden Dollar bewerben. Im kommenden Jahr kommt ein für Cimic relevantes Projektvolumen von 320 Milliarden Dollar zur Ausschreibung auf den Markt. Auch hier werden die Australier nicht leer ausgehen.

Aktientipp: Anglo American - Mehr Kohle mit Diamanten

Die Preise an den weltweiten Rohstoffmärkten kommen wieder in Bewegung. Kupfer und Kohle legten seit Frühjahr um gut zehn Prozent zu; Eisenerz, das bis Juni noch im Preis fiel, machte seitdem 20 Prozent gut. Treibende Kraft ist die lebhafte Nachfrage aus China. Zudem macht sich der schwächere Dollar bemerkbar: Da Rohstoffe in US-Währung gehandelt werden, führt schon eine etwas höhere Nachfrage zu deutlich höheren Notierungen.

Großer Profiteur dieser Entwicklung ist der britisch-südafrikanische Minenkonzern Anglo American. Schon im ersten Halbjahr konnte er seinen Nettogewinn auf 1,54 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln. Dabei halfen höhere Preise für seine wichtigsten Rohstoffe Kohle, Kupfer und Eisenerz sowie laufende Kostensenkungen. In den vergangenen fünf Jahren wurde die Belegschaft halbiert.

Anglo American steckt mitten in einem Umbauprozess, der das Geschäft rentabler und stabiler machen soll. Verstärkt wird die Förderung hochwertiger Rohstoffe für die Elektro- und Konsumindustrie, vor allem von Kupfer, Platin und Diamanten. Im Frühjahr übernahm Anglo American vom Luxuswarenhersteller LVMH 29 Verkaufsbüros für Diamanten. Vom Diamantenkonzern De Beers gehören Anglo American 85 Prozent.

Dass in diesem Jahr ausgerechnet die Wende in den alten Sparten Kohle und Eisenerz wesentlich zum Gewinnanstieg beitragen wird, ist dennoch kein Nachteil. Die Anglo-Manager haben so bei den hier geplanten Verkäufen keinen Zeitdruck und zudem die Aussicht auf gute Erlöse. Schon in den vergangenen sechs Monaten konnten sie mithilfe von Verkaufserlösen die Schulden um ein Fünftel reduzieren. Und neue, hochrentable Eisenerzvorkommen in Südamerika und Südafrika sind gerade erst in der Anlaufphase.

Aktientipp: OTP Bank, Aktienrückblick: Gilead Sciences

Aktientipp: OTP Bank - Im Osten viel Neues

Nach der Finanzkrise setzte in Ungarn und in anderen Ländern Osteuropas ein scharfer Entschuldungszyklus ein. Zu spüren bekam das auch die OTP Bank, Ungarns führende Geschäftsbank. Deren Kreditvolumen ging zwischen 2009 und 2015 um neun Prozent zurück - pro Jahr.

Doch die stark verbesserte wirtschaftliche Entwicklung in der Region treibt die Kreditnachfrage jetzt wieder. 2016 weitete OTP die Ausleihungen um fünf Prozent aus. Der Trend setzte sich im ersten Quartal 2017 mit einem Plus von drei Prozent fort. Die steigende Kreditvergabe federt den Druck ab, den das immer noch geringere Zinsniveau auf die Zinsmarge ausübt. In den vergangenen drei Jahren war die Nettozinsmarge von OTP um 170 Basispunkte auf 4,76 Prozent gesunken. Für Entlastung sorgt auch eine höhere Nachfrage nach höher verzinsten Verbraucherkrediten, vor allem in Ungarn. Dort werden allerdings noch vergleichsweise wenig Verbraucherkredite vergeben. Entsprechend hoch ist das Wachstumspotenzial.

In der Heimat profitiert OTP außerdem von staatlich subventionierten Immobilienkrediten für Familien. Etwa 44 Prozent des Hypothekengeschäfts ...

