Eine echte Erholung sieht anders aus. Zwar stieg der DAX in der letzten Woche an, doch befreite er sich nicht nach oben. Zudem gilt es nun, die Saisonalität zu beachten. Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, E.ON, Henkel, Siemens, Infineon, Deutsche Telekom, Starbucks und Gold.

der DAX schloss zum Ende der 31. Kalenderwoche bei 12298 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12163 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der letzten Woche vom 31. Juli bis 4. August um 135 Zähler oder 1,1 Prozent höher. Entsprechend schwankte der deutsche Leitindex auch in der vergangenen Woche weiter zwischen 12100 und 12300/350 Punkten zur Seite. Dabei testete der DAX dreimal und das im Abstand von je zwei Tagen die derzeit bedeutende Unterstützung um 12100 Punkte. Besondere Aufmerksamkeit der Anleger erfuhren in der letzten Woche die Quartalszahlen. Am Donnerstag berichteten acht im DAX gelistete Unternehmen und sorgten vor allem für große Bewegung in den Einzelwerten. Am Freitag richtete sich der Fokus der Marktteilnehmer dann auf die Konjunkturdaten aus Übersee.

Ab Freitagnachmittag zog der DAX mit den positiven US-Arbeitsmarktdaten deutlich über 12200 Punkte an. Solange der Bereich von 12280 Punkten aber nicht überschritten werden kann, bleibe der Abwärtstrend bestehen. Über 12280 Punkten ...

