Am Tag nach dem Finale der Citi Open in Washington D.C. (Sonntag, ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD) steht ab Montag die nächste Station der nordamerikanischen Hartplatz-Saison auf dem Programm. Der Rogers Cup, dessen Austragungsort jährlich zwischen Toronto und Montréal wechselt, findet dieses Mal wieder im französischsprachigen Teil Kanadas statt.



Erstmals seit 2011 ist auch Roger Federer in Kanada mit von der Partie. Der Schweizer verlor in der laufenden Saison erst zwei Matches und konnte bereits Wimbledon, die Australian Open sowie die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami gewinnen. Den Rogers Cup gewann er 2006 und 2004 jeweils in Toronto.



Neben Roger Federer sind beim zur US-Open-Series gehörigen Masters-Turnier unter anderem Rafael Nadal, Dominic Thiem sowie die beiden deutschen Top-Profis Alexander und Sascha Zverev in Montréal dabei.



Sky berichtet ab Montagabend 18.30 Uhr täglich live und exklusiv vom Rogers Cup. Als Kommentatoren sind Adrian Grosser, der auch das Finale am 13. August kommentieren wird, Markus Gaupp und Marcel Meinert im Einsatz.



Die Highlights des Turniers sind am Montag, 14. August von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr ebenfalls frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.



Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Der Rogers Cup in Montréal live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Montag, 7.8. ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Dienstag, 8.8. ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch, 9.8. ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Donnerstag, 10.8. ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD



Freitag, 11.8." das Viertelfinale ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Samstag, 12.8., das Halbfinale ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD



Sonntag, 13.8., das Finale ab 22.00 Uhr auf Sky Sport 2 HD (das Doppel-Finale bereits ab 19.00 Uhr live auf Sky Sport 6 HD)



Montag, 14.8. die Highlights aus Montréal ab 21.30 Uhr auf Sky Sport News HD



