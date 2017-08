Straubing (ots) - Aus alledem ergibt sich, dass vieles von dem was in Sachen Diesel-Gate gesagt wurde und wird, weit über das Ziel hinausschießt, das heißen muss: Aufarbeitung des Betrugs und Verbesserung des Abgas-Ausstoßes, wo immer es möglich ist. All die Kassandra-Rufe, die heute das Publikum verschrecken, sollten hingegen verstummen. Die deutsche Autoindustrie ist technisch nach wie vor weltweit führend und wird es auch noch sein, wenn sich die Aufregung gelegt hat.



