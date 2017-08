Berlin (ots) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will auch nach einer Neuwahl mit den Grünen weiter regieren. Er habe "den Eindruck", sagte Weil dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel (Montagausgabe), "dass die Wählerinnen und Wähler wissen, was sie an der rot-grünen Landesregierung haben und würde mich freuen, wenn wir zusammen mit den Grünen weitermachen könnten".



http://www.tagesspiegel.de/politik/regierungskrise-in-niedersachse n-rot-gruen-tendiert-zu-neuwahlen-am-22-oktober/20151278.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de