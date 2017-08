WILMINGTON/MIDLAND (dpa-AFX) - Die US-Chemieriesen Dow Chemical und Dupont wollen ihren Zusammenschluss bis zum Monatsende abschließen. Die BASF -Rivalen teilten am Freitag mit, alle Auflagen erfüllt und alle nötigen Genehmigungen erhalten zu haben. Die 2015 angekündigte Megafusion, die einen Branchenführer mit mehr als 150 Milliarden Dollar (127 Mrd Euro) Börsenwert hervorbringt, soll am 31. August vollzogen werden. Danach werden die Aktien der neuen Gesellschaft DowDupont unter dem Börsenkürzel DWDP an den Start gehen.

Nach dem Zusammenschluss soll der Riesenkonzern in drei börsennotierte Unternehmen aufgespalten werden. Dow Chemical und Dupont stellen mit ihrer Fusion keine Ausnahme in der Branche dar. Der chinesische Staatskonzern ChemChina hat den Rivalen Syngenta aus der Schweiz bereits geschluckt. Zudem will das Dax -Schwergewicht Bayer den US-Saatgutspezialisten Monsanto für 66 Milliarden Dollar übernehmen. Die Behörden müssen aber noch zustimmen./hbr/DP/men

