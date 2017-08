Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Depotmanager Ulf Sommer schaut auf die Arbeitsmarktdaten der USA.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Kaum fällt der Euro zum Dollar um ein paar Zehntel Cents, sofort springt der Dax um 100 Punkte nach oben. So geschehen am Freitag nach Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts in den USA. Die Stundenlöhne sind nur gering gestiegen, was höhere US-Zinsen unwahrscheinlicher und Dollar-Anlagen ein Stück unattraktiver macht. Die Kursreaktion zeigt: Anleger fokussieren sich im Moment auf die Wechselkurse. Das nährt Spekulationen, dass die Schwächephase für den Dax endet, sobald die Euro-Hausse, wie wir sie in den vergangen Wochen erlebt haben, vorbei ist.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

In seinem aktuellen Kommentar zum "ROGO US Value"-wikifolio analysiert der Portfoliomanager Paul Rogojan die Auswirkung des US-Dollar / Euro Wechselkurses auf sein Portfolio. Seit der Auflage des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...