Berlin (ots) - Es ist geschafft: Nach gut zwei Jahren Bauzeit soll am Dienstag die Bösebrücke wieder für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben werden. Aufatmen werden dann nicht nur die zahlreichen Berufspendler, die die wichtige Ost-West-Verbindung täglich nutzen müssen. Aufatmen im wahrsten Wortsinne werden vor allem die Anwohner an der Malmöer, der Jülicher und der Behmstraße. Denn ausgerechnet die Senatsbehörde, die sich jetzt so um die gesundheitliche Beeinträchtigung der Berliner durch Stickoxide und Feinstaub sorgt, hatte kein Problem damit, zwei Jahre lang täglich rund 10.000 Autos auf engen Straßen durch ein dicht bebautes Wohngebiet umzuleiten. Auch mehrere Protestaktionen der Anwohner konnten daran nichts ändern.



