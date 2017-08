neue verpackung: Mit dem Abstand von wenigen Wochen - wie haben Sie die interpack 2017 erlebt? Bernd Jablonowski: Die interpack ist natürlich immer eine ganz besondere Zeit. Schließlich stecken in dem Event mindestens drei Jahre Vorbereitung gemeinsam mit dem Team. Dieses Jahr war wieder intensiv, aber glücklicherweise frei von nennenswerten Schwierigkeiten. Auffällig war die mit 74 Prozent sehr hohe Rate von internationalen Besuchern und die ebenfalls enorm hohe Qualität über alle Besucher, mit einem Anteil von 75 Prozent Entscheidern. Das waren die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Messe für unsere Aussteller - und so ist es dann ja auch gekommen. Außerdem genau richtig für die breite Kommunikation der interpack alliance, die auf dem Messegelände an vielen Stellen präsent war. Spannend war für uns der Blick auf die components. Die Premierenveranstaltung in 2014 war ja wegen recht geringer Frequenz in der damaligen Lage in der Stadthalle nicht so glücklich gelaufen. Die Entscheidung, die Zuliefermesse 2017 in die temporäre Halle 18 zwischen die Hallen 10 und 16 und damit ins Zentrum des Messegeländes zu legen und komplett parallel zur interpack laufen zu lassen, war genau richtig. Die Aussteller dort waren sehr zufrieden, sodass wir an diesem Konzept für 2020 festhalten werden. Wir müssen nur schauen, wo wir noch mehr Ausstellungsfläche andocken können, denn die components war ja schon dieses Mal ausgebucht.

neue verpackung: Welches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...