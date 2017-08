FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 7. August:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Xing Q2-Zahlen 07:00 D: Carl Zeiss Meditec 9Monatszahlen 07:00 D: Hypoport Q2-Zahlen (endgültig) 07:30 D: ElringKlinger Q2-Zahlen (15.00 h Call) 08:00 D: Industrieproduktion 06/17 10:30 D: Sentix-Investorvertrauen 08/17 13:30 USA: Tyson Foods Q3-Zahlen 15:45 EU: EZB Monatsbericht 07/17 17:45 USA: Fed-Chef von St. Louis, Bullard, hält Rede in Nashville 19:25 USA: Fed-Chef von Minneapolis, Kashkari, hält Rede in Bloomington TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: QSC Q2-Zahlen NL: PostNL Halbjahreszahlen USA: First Data Q2-Zahlen USA: Avis Budget Q2-Zahlen USA: Marriot International Q2-Zahlen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

