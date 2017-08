Carl Zeiss Meditec setzt Wachstumskurs fort

JENA, 07. August 2017

Die Carl Zeiss Meditec AG hat nach neun Monaten 2016/17 ihren Wachstumskurs weiter fortgesetzt: Der Umsatz stieg um 8,3 Prozent (währungsbereinigt 7,2 Prozent) auf 864,7 Millionen Euro (Vj. 798,6 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) entwickelte sich mit 132,6 Millionen Euro (Vj. 110,5 Millionen Euro) deutlich positiv. Die bereinigte EBIT-Marge weitete sich auf 14,7 Prozent aus (Vj. 14,2 Prozent). Der Gewinn pro Aktie erreichte 1,10 Euro (Vj. 0,83 Euro).

"Auch nach neun Monaten 2016/17 haben wir weiteres Wachstum erzielt und sind damit auf bestem Weg, unsere Umsatzprognose von 1.150-1.200 Mio. EUR für das Gesamtjahr zu erreichen. Besonders freut mich, dass beide Geschäftseinheiten hierzu einen signifikanten Beitrag geliefert haben", kommentiert Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG, das Ergebnis.

Stärkster Zuwachs in der SBU Ophthalmic Devices

Zuwächse kamen insbesondere aus der Ophthalmologie: Die strategische Geschäftseinheit (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices konnte den Umsatz nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 9,2 Prozent (währungsbereinigt: 8,2 Prozent) auf 639,9 Millionen Euro gegenüber 585,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum steigern. Hier entwickelte sich in erster Linie das Geschäft mit Lasersystemen zur Sehschärfenkorrektur positiv. Der Teilbereich der Chirurgischen Ophthalmologie, das Geschäft mit Intraokularlinsen und Geräten für die Behandlung des Grauen Stars, konnte erneut Wachstum und weitere Marktanteilsgewinne bei den Intraokularlinsen verzeichnen. Die EBIT-Marge der SBU Ophthalmic Devices wurde weiter gesteigert. Hierzu trug auch ein einmaliger Veräußerungsgewinn aus Anlagen am Standort in Ontario, Kalifornien, in Höhe von rund 8 Millionen EUR bei - wie bereits im ersten Quartal 2016/17 berichtet.

Das Umsatzwachstum der SBU Microsurgery lag bei 5,6 Prozent (währungsbereinigt: 4,3 Prozent). Der Umsatz mit Operationsmikroskopen und Visualisierungslösungen erreichte 224,8 Millionen Euro gegenüber 212,8 Millionen Euro im Vorjahr. Die Profitabilität der SBU Microsurgery lag weiterhin auf einem überdurchschnittlichen Niveau und konnte im Vorjahresvergleich leicht zulegen. Im März und April 2017 wurden mit dem Visualisierungssystem KINEVO 900 und dem Operationsmikroskop EXTARO 300 wesentliche Produktneuerungen im Bereich der Neuro- und Dentalchirurgie erfolgreich in den Markt eingeführt.

Region APAC setzt dynamische Entwicklung fort

Eine erneut starke Entwicklung verzeichnete die Region Asien/Pazifischer Raum (APAC). Der Umsatz lag mit 332,6 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 278,7 Millionen Euro - ein Anstieg um 19,3 Prozent (währungsbereinigt: 17,3 Prozent). Ein Großteil des Zuwachses kam dabei erneut aus dem chinesischen Markt sowie aus Südostasien und Indien.

In der Region EMEA war nach neun Monaten 2016/17 noch ein leichter Umsatzrückgang von 1,1 Prozent (währungsbereinigt: -0,4 Prozent) zu verzeichnen. Es wurde ein Umsatz von 259,6 Millionen Euro (Vj. 262,5 Millionen Euro) erreicht. Insbesondere die Märkte Großbritannien, Südeuropa sowie Mittlerer Osten entwickelten sich unterdurchschnittlich.

Der Umsatz in der Region Americas legte mit einem Plus von 5,9 Prozent (währungsbereinigt: 3,7 Prozent) und einem Umsatz von 272,5 Millionen Euro (Vj. 257,3 Millionen Euro) weiter zu.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg mit 1,10 Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 0,83 Euro deutlich an. Hierzu trugen neben dem operativen Gewinnanstieg auch Gewinne aus Währungssicherungsgeschäften bei, denen im Vorjahreszeitraum noch Verluste gegenüber standen.

Für das Geschäftsjahr 2016/17 bestätigt Carl Zeiss Meditec die Prognose, einen Umsatz innerhalb einer Bandbreite von 1.150 bis 1.200 Millionen Euro zu erreichen. Die EBIT-Marge soll sich innerhalb der auch mittelfristig gültigen Prognosebandbreite von 13 Prozent bis 15 Prozent bewegen.

Umsatz nach strategischen Geschäftseinheiten

Angaben in 9 Monate 9 Monate Veränderung Veränderung zum Vorjahr Mio. Euro 2016/17 2015/16 zum Vorjahr (währungsbereinigt)

Ophthalmic 639,9 585,8 +9,2% +8,2% Devices Microsurge- 224,8 212,8 +5,6% +4,3% ry Gesamt 864,7 798,6 +8,3% +7,2% Umsatz nach Regionen

Angaben in 9 Monate 9 Monate Veränderung Veränderung zum Vorjahr Mio. Euro 2016/17 2015/16 zum Vorjahr (währungsbereinigt)

EMEA 259,6 262,5 -1,1% -0,4% Americas 272,5 257,3 +5,9% +3,7% APAC 332,6 278,7 +19,3% +17,3% Gesamt 864,7 798,6 +8,3% +7,2% Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks

