The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT AD1 XETR DE000A161440 AUDEN AG INH.EO 1 GER0 EQU EUR Y

CT N4G XETR DE000A161NR7 THE NAGA GROUP AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT AVES XETR DE000A168114 AVES ONE AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SNG XETR DE000A1681X5 SINGULUS TECHNOL. EO 1 GER0 EQU EUR Y

CT SVE XETR DE000A168205 SHAREHOLD.VAL.BET.NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT KSC XETR DE000A1A6V48 KPS AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT AJ91 XETR DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT WIG1 XETR DE000A1EMG56 WIGE MEDIA AG GER0 EQU EUR Y

CT GTK XETR DE000A1EMHE0 TONKENS AGRAR AG GER0 EQU EUR Y

CT FYB XETR DE000A1EWVY8 FORMYCON AG GER0 EQU EUR Y

CT WGF1 XETR DE000A1H6VM4 WILLIAMS G.P.HLD.LS-05 DZ GER0 EQU EUR Y

CT ADD XETR DE000A1H8MU2 ADLER MODEMAERKTE AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SW1 XETR DE000A1JBPV9 SHW AG GER0 EQU EUR Y

CT GSC1 XETR DE000A1K0201 GESCO AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT CNWK XETR DE000A1K0227 CO.DON AG INH. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SMHN XETR DE000A1K0235 SUESS MICROTEC AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT EUCA XETR DE000A1K0300 EUROMICRON AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ART XETR DE000A1K0375 ARTNET AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT 99SC XETR DE000A1K03W5 STARAMBA SE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT EMH1 XETR DE000A1K0409 PFERDEWETTEN.DE AG GER0 EQU EUR Y

CT ILM1 XETR DE000A1MMCC8 MEDIOS AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT H9O1 XETR DE000A1MMCR6 HUMANOPTICS AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MPRK XETR DE000A1MMCY2 MAIER + PARTNER O.N. GER0 EQU EUR Y

CT GSJ XETR DE000A1MMEV4 GERM.STARTUPS GRP NA O.N. GER0 EQU EUR Y