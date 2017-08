FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag etwas von den deutlichen Verlusten vom Freitag erholt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1794 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1868 Dollar festgesetzt.

Ein besser als erwartet ausgefallener Arbeitsmarktbericht in den USA hatte dem Dollar am Freitag noch starken Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. Der jüngste Höhenflug der Gemeinschaftswährung war damit vorerst beendet. Zum Wochenauftakt stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für neue Impulse sorgen könnten./jkr/stb

ISIN EU0009652759

AXC0033 2017-08-07/07:34