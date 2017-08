HAMBURG (dpa-AFX) - Das Karrierenetzwerk Xing hat im zweiten Quartal dank gestiegener Nutzerzahlen und kleinerer Zukäufe deutlich mehr umgesetzt. Auch das operative Ergebnis zog stark an. Der Umsatz sei zwischen April und Ende Juni um etwas mehr als ein Fünftel auf 43,9 Millionen Euro gestiegen, wie die Burda-Tochter am Montag in Hamburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 23 Prozent auf 15,3 Millionen Euro zu. Damit schnitt Xing bei beiden Werten besser ab als Experten erwartet hatten. Das könnte der im TecDax notierten Aktie weiter Auftrieb geben. Das Papier gehört im bisherigen Jahresverlauf mit einem Aufschlag von 43 Prozent ohnehin zu den größten Gewinnern unter den deutschen Technologietiteln. Am Freitag schloss die Aktie mit 251,05 Euro und damit nur knapp unter dem im Juni erreichten Rekordhoch von 256,55 Euro./zb/stb

ISIN DE000XNG8888

AXC0036 2017-08-07/07:43