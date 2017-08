Das Wertpapier des Möbelherstellers Steinhoff leidet seit längerem unter Käuferschwund und gab im Zuge dessen auf eine äußerst wichtige Horizontalunterstützung aus 2016 nach - doch jetzt könnte endlich wieder ein mehrwöchiger Aufwärtstrend starten und bietet daher hervorragende Handelsmöglichkeiten.

Das Papier des international tätigen Einzelhandelskonzerns mit dem Schwerpunkt auf Produktion und Verkauf einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen erleidet seit gut einem Jahr deutliche Wertverluste an der Börse und fiel vom Jahreshoch 2016 bei 6,16 Euro vor wenigen Tagen auf ein bisheriges Verlaufstief von 4,18 Euro zurück. Dabei brachen die Kursnotierungen auf die Vorgängertiefs aus Dezember 2016 ein, wo ein gesteigertes Kaufinteresse der Marktteilnehmer vorliegt und die Aktie zum Ende der vergangenen Handelswoche wieder deutlich an Oberwasser gewinnen konnte. Gelingt es diese markante Horizontalunterstützung nun ...

