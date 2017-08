Marktkommentar

China: Harte Landung oder weiches Aufsetzen?

Der Immobilienmarkt ist dieses Mal weniger anfällig

Angesichts des jüngsten Anstiegs des Referenzsatzes für Inter-bankenkredite versuchen die Behörden, das Kreditwachstum und die Immobilienpreise, die zuletzt zweistellig zugelegt hatten, zu bremsen. Das Risiko eines gänzlichen Einbruchs der Immobilienpreise dürfte jedoch aufgrund der geringeren Zahl an Bestands-immobilien niedriger sein als in der Vergangenheit. Das chinesische Wachstum dürfte sich in der zweiten Hälfte dieses Jahres zwar aller Wahrscheinlichkeit nach abschwächen, eine harte Landung ist jedoch nach wie vor unwahrscheinlich.



Die Märkte der Schwellenländer, die am stärksten mit China verbunden sind, könnten sich im Fall einer Abkühlung der chinesischen Wirtschaft ebenfalls Schwierigkeiten ausgesetzt sehen.



