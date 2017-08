Klartext: SMA Solar, VW und Siemens

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei Strategiespielen kann ich das überhaupt nicht leiden: Jemand stellt Regeln auf - und hält sich kurz danach dann ausdrücklich selber nicht daran. Wieso ich darauf komme? SMA Solar verkündete eine "quiet period", diese soll vom 24. Juli bis zum 9. August gehen.

Chart SMA Solar Aktie

Quelle: tradingview.com

Der Hintergrund: Am 10. August will SMA Solar laut Plan die Halbjahreszahlen veröffentlichen. Im Vorfeld soll es nur eingeschränkte Kommunikation mit dem Kapitalmarkt geben. Also einfach mal die Klappe halten. Ist doch auch schön für die PR-Abteilung, mal gemütlich Kaffee trinken und die Kommunikation Halbjahreszahlen vorbereiten etc. pp. Oder doch nicht? Denn mitten in der "quiet period" (= ruhiger Zeitraum) meldete sich SMA Solar dann doch zu Wort:

SMA Solar: Anhebung der Prognose

Denn der Vorstand hat die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Bisher lautete diese: Umsatz von 830-900 Mio. Euro, und Ebitda (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 70-90 Mio. Euro. Die neue Prognose lautet: 900-950 Mio. Euro Umsatz und 85-100 Mio. Euro Ebitda. Als Begründung für diese Anhebung nennt der Vorstand den "stetig gestiegenen, hohen Auftragsbestand und die starke Nachfrage in allen

Märkten, insbesondere in der Region Asien-Pazifik".

Dann der Blick auf VW:

Bei Volkswagen hatte das Thema "Kartellvorwurf" nicht nur den Aktienkurs unter Druck gesetzt, sondern es gerieten zwischenzeitlich auch einige Anleihen des Autokonzerns bzw. dessen Finanztochter unter Druck. Laut der Börse Stuttgart galt dies für nachrangige Anleihen von Volkswagen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die bei einer Insolvenz des Unternehmens erst dann bedient werden, wenn andere Gläubiger mit besserem Rang bezahlt worden sind - womit sich der Begriff "nachrangig" erklären lässt. Dramatisch waren die Kursbewegungen nicht, doch es ist immerhin einen Blick wert.

Volkswagen: Nachrangige Papiere unter Druck

Es ist ja nicht so, dass die Zahlen von Volkswagen im ersten Halbjahr übermäßig gut ausgefallen waren. So stieg die Zahl der Auslieferungen in den ersten 6 Monaten 2017 um gerade einmal 0,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, auch wenn es in einzelnen Märkten wie den USA (+8,2%) überdurchschnittliche Zuwächse gab. Doch während es z.B. bei Tesla derzeit einen großen Hype um das "Model 3" gibt, kündigte Volkswagen an, erst ab 2020 eine "Offensive mit innovativen Elektrofahrzeugen" zu starten. Vielleicht sind das Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Performance der Aktie zuletzt nicht besonders überzeugen konnte.

Und einer geht noch, oder? Hiernoch der Blick auf Siemens:

Auch beim DAX-Titel Siemens der Blick auf die Quartals-Zahlen: Der Umsatz im Zeitraum 1. April bis 30. Juni 2017 stieg um 8% auf 21,4 Mrd. Euro. Wenn die Währungs- und Portfolio-Effekte allerdings rausgerechnet werden, sah das Plus mit 3% schon deutlich bescheidener aus.

Und der Blick auf den Auftragseingang enttäuschte, denn da gab es ein Minus von 6% bzw. sogar von 9%, wenn da ebenfalls die Währungs- und Portfolio-Effekte rausgerechnet werden. Übrigens nicht wundern: Siemens hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr, der Zeitraum 1. April bis 30. Juni 2017 ist bei Siemens das "dritte Quartal". Warum einfach, wenn es auch komplizierter geht? Der Blick auf den Gewinn:

Siemens: Auftragseingänge gesunken, Gewinn pro Aktie gestiegen

Der Gewinn pro Aktie (unverwässert) hingegen stieg um 6% auf 1,74 Euro. Das ist gut. Doch dies ist sozusagen die Vergangenheit = vergangenes Quartal. Die Zukunft sind die Auftragseingänge - denn das sind üblicherweise die zukünftigen Umsätze. Und wenn die sinken, ist das nicht gut. Siemens hat bekanntlich mehrere Firmenbereiche, über "Power and Gas" und "Building Technologies", "Mobility" und diverse weitere. Da verlief die Entwicklung teilweise recht unterschiedlich, doch das würde den Rahmen des Beitrags sprengen. Insgesamt angesichts der gesunkenen Auftragseingänge für mich wenig verwunderlich, dass der Aktienkurs gewissermaßen enttäuscht reagierte.

Bei Interesse: Unter diesem Link finden Sie die 18seitigen Quartalszahlen von Siemens

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht." - Albert Einstein

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart!



Ihr

Michael Vaupel