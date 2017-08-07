CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 28,00 (27,50) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 250 (240) PENCE - 'OUTPERFORM'HSBC SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 110 (114) EUR - 'HOLD' JEFFERIES HEBT MICHELIN AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 115 (101) EURRBC HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 15,50 (15,00) CHF - 'SECTOR PERFORM'ALPHAVALUE SENKT NORDEX AUF 'ADD' (BUY)BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 86 (78) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 69 (67) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT GEA GROUP AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 38 (36) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR RHÖN-KLINIKUM AUF 26,50 (26,00) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 90 (88) EUR - 'BUY'BERENBERG STARTET VAPIANO MIT 'BUY' - ZIEL 27 EUR Runplugged ist im Store: Wie die...Den vollständigen Artikel lesen ...