- Umsatz wächst im ersten Halbjahr auf 98,0 Mio. EUR - EBIT-Marge mit 12,6 % deutlich über Vorjahresniveau - Kapazitätsaufbau schafft Grundlage für weiteres Wachstum

Beelen, 7. August 2017

Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03), ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf E-mobility, hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatz von 98,0 Mio. EUR erzielt. Dies entspricht einem Anstieg von 35,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem der Umsatz 72,4 Mio. EUR betrug. Das EBIT konnte um 57,3 % auf 12,3 Mio. EUR im Vergleich zu 7,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr des letzten Jahres gesteigert werden. Somit verbesserte sich die EBIT-Marge im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozentpunkte auf 12,6 %. Das Ergebnis pro Aktie belief sich in den ersten sechs Monaten 2017 auf 61 EUR-Cent. Der Auftragseingang lag zum Ende des ersten halben Jahres bei 107,4 Mio. EUR, der Auftragsbestand bei 141,7 Mio. EUR.

Besonders hohe Wachstumsraten konnte Aumann im Segment E-mobility verzeichnen. Insbesondere die anhaltend hohe Nachfrage nach automatisierten Produktionslinien für die Elektromobilität ließen den Umsatz des ersten Halbjahres in diesem Segment auf 26,9 Mio. EUR wachsen, was einem Anstieg um 45,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet. Das EBIT des E-mobility Segments erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 65,0 % auf 4,8 Mio. EUR. Der Anteil des E-mobility Segments am gesamten EBIT beträgt somit im ersten Halbjahr 38,7 %. Der Auftragseingang im E-mobility Segment wuchs im ersten Halbjahr um 55,0 % auf 37,6 Mio. EUR.

Aumann weitet seine Kapazitäten kontinuierlich aus, um die Voraussetzungen für weitergehendes Wachstum zu schaffen. Im ersten Halbjahr 2017 konnte die Zahl der Mitarbeiter an den Standorten in Deutschland, China und den USA um mehr als 10,0 % auf 614 erhöht werden. Gleichzeitig wurde eine neue Produktionshalle mit einer Fläche von 3.296 Quadratmetern in Betrieb genommen. Weitere Produktionsflächen sowie ein neues Bürogebäude befinden sich derzeit im Bau. Ungeachtet der hohen Investitionen und des wachstumsbedingten Working Capital Aufbaus stehen Aumann liquide Mittel in Höhe von 57,3 Mio. EUR für weiteres Wachstum zur Verfügung.

Der Finanzbericht des ersten Halbjahres wird am 31. August 2017 auf www.aumann-ag.com veröffentlicht.

Über die Aumann AG:

Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.

Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland www.aumann-ag.com Vorstand Rolf Beckhoff (CEO) Ludger Martinschledde (CEO) Sebastian Roll (CFO)

Registergericht Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Constantin Mang +49 162 426 08 74 constantin.mang@aumann.com

Pressekontakt:

edicto GmbH Dr. Sönke Knop +49 69 905 505 51 aumann@edicto.de

