MBB SE steigert Umsatz auf 193,9 Mio. EUR und eps auf 1,26 EUR im ersten Halbjahr

Berlin, 7. August 2017 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2017 einen Rekordumsatz in Höhe von 193,9 Mio. EUR gegenüber 159,4 Mio. EUR im Vorjahreshalbjahr erzielt. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 21,7 %. Das EBITDA stieg um 34,9 % von 15,6 Mio. EUR auf 21,0 Mio. EUR. Trotz des Börsengangs der Aumann AG und der damit verbundenen Erhöhung der auf Minderheitsanteile entfallenden Ergebnisse wurde das Konzernergebnis mit 8,3 Mio. EUR gegenüber 7,2 Mio. EUR im Vorjahreshalbjahr ebenfalls deutlich übertroffen. Das Ergebnis je Aktie belief sich entsprechend auf 1,26 EUR nach 1,09 EUR in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

Der Umsatz des zweiten Quartals 2017 lag bei 95,8 Mio. EUR. Im Vergleich zum Umsatz des zweiten Quartals 2016 (81,1 Mio. EUR) wurde der Umsatz somit um 18,0 % gesteigert. Das EBITDA des zweiten Quartals betrug 10,2 Mio. EUR und konnte im Vergleich zum zweiten Quartal 2016 (7,8 Mio. EUR) um 31,7 % gesteigert werden. Aufgrund des Börsengangs der Aumann AG und des damit verbundenen Anstiegs der Minderheitsanteile ist das Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR im Vorjahresquartal um 7,5 % auf 0,49 EUR im zweiten Quartal 2017 zurückgegangen.

Das Eigenkapital zum 30. Juni 2017 stieg im Wesentlichen aufgrund des Börsengangs von Aumann auf 297,9 Mio. EUR (Eigenkapitalquote von 60,7 %) nach 98,4 Mio. EUR (Eigenkapitalquote 36,9 %) zum Jahresende 2016. Die Nettoliquidität ist im gleichen Zeitraum von 22,2 Mio. EUR zum 31. Dezember 2016 auf 189,8 Mio. EUR zum 30. Juni 2017 gestiegen. Trotz erneut umfangreicher Investitionen in organisches Wachstum, eines wachstumsbedingten Anstiegs des Working Capitals und der am 3. Juli 2017 gezahlten Dividende in Höhe von 8,0 Mio. EUR verfügt MBB über einen großen finanziellen Spielraum für weitere Investitionen in das organische Wachstum und den Kauf neuer Unternehmen.

Die gute Entwicklung in allen Tochterfirmen der MBB Gruppe untermauert nach Ansicht des Managements die Prognose eines Umsatzes von 390 Mio. EUR und eines Ergebnisses von mindestens 2,16 EUR pro Aktie im Geschäftsjahr 2017.

Der Halbjahresfinanzbericht 2017 wird am 31. August 2017 unter www.mbb.com zur Verfügung gestellt.

Über die MBB SE:

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE.

Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com.

