FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist mit einer freundlichen Tendenz in den Handel gestartet. Mit dem Plus am Freitag hat sich der September-Kontrakt zunächst aus einer bedrohlichen Situation befreit. Den charttechnischen Befreiungsschlag würde er nach Aussage eines technisch orientierten Marktteilnehmers liefern, sollte er in den kommenden Stunden den Bereich 12.310 bis 12.350 Punkten herausnehmen.

Dort liegen im Tageschart die jeweiligen Tageshochs wie -tiefs der vergangenen vier Wochen. Damit wäre der Weg frei bis 12.570 Punkten. Ansonsten drohe der Rückfall in den Bereich 12.200 Zählern. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt gegen 8.37 Uhr um 25,5 auf 12.306,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.309,5 und das Tagestief bei 12.296 Punkten. Umgesetzt wurden 1.599 Kontrakte.

August 07, 2017

