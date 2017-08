FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist nach dem kleinen Rücksetzer am Freitag zunächst kaum verändert in die neue Woche gestartet. Bei einem dünnen Handelsvolumen wirken sich die Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank stabilisierend aus.

"Im Tagesverlauf dürfte sich der Bund Future zwischen 162,55 und 163,85 Prozent bewegen", erwartet Dirk Gojny, Anleihenstratege bei der National-Bank. Wesentliche Impulse dürften am Abend die Aussagen der US-Notenbanker Bullard und Kashkari liefern. Die Einschätzungen der beiden US-Notenbanker seien insofern von Interesse, weil beide in jüngster Vergangenheit Zweifel an der These gehabt hätten, der geringe Preisauftrieb in den USA könne nur temporärer Natur sein.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8.50 Uhr um 1 Tick auf 163,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,23 Prozent und das Tagestief bei 163,08 Prozent. Umgesetzt wurden 10.262 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 3 Ticks auf 132,39 Prozent.

August 07, 2017

