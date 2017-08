Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-07 / 09:00 +++ Pressemitteilung +++ zur sofortigen Veröffentlichung *German Startups Group glaubt weiter stark an SoundCloud* *- *_Aufgrund früherer Vorsorge auch im Falle einer Downround kein signifikanter negativer Effekt auf die Bilanz der German Startups Group_ *Berlin, 7. August 2017 - *Die German Startups Group, aktivster privater Venture-Capital-Investor in Deutschland im Zeitraum seit 2012 (CB Insights 2015 PitchBook 2016), ist seit mehreren Jahren über ein Special Purpose Vehicle indirekt an SoundCloud beteiligt. SoundCloud ist eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Startups, gegründet von zwei Schweden in Berlin, und beschäftigt knapp 250 Mitarbeiter in Büros in Berlin und New York. Mit ca. 175 Mio. Unique Usern und einem Musikkatalog von weit über 135 Mio. Titeln zählt SoundCloud zu den größten Musikstreaming-Plattformen weltweit. SoundClouds Alleinstellungsmerkmal und der Grund für das damalige Investment der German Startups Group ist das große Repertoire an User Generated Content, wie z. B. DJ-Mixe, Remixe, Demos usw., weshalb SoundCloud von der Presse oft als "Youtube für Musik" bezeichnet wird, während Mitbewerber eher mit Netflix verglichen werden. Trotz des überwältigenden Erfolgs ihres Produkts waren SoundClouds vorsichtige Ansätze, diesen zu monetarisieren, bis dato noch nicht ausreichend ergiebig. Im März 2017 war SoundCloud die Einwerbung eines Venture Loans von 70 Mio. USD gelungen. Seit wenigen Tagen kursieren Gerüchte über eine sog. Downround-Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 300 bis 320 Mio. USD. Aufgrund einer früheren vorsorglichen Abwertung ergibt sich auch im Falle einer solchen Downround kein signifikanter negativer Effekt auf die Bilanz der German Startups Group, sondern nur in Höhe von gut 1% ihrer Bilanzsumme. Die Geschäftsführung der German Startups Group ist indessen weiter von den herausragenden Chancen von SoundCloud überzeugt, sich nachhaltig als führender Musikstreaming-Anbieter im Markt zu etablieren. In diesem Fall bestehen enorme Wertsteigerungschancen. *Investor Relations Kontakt German Startups Group* Marcel Doeppes Mail: ir@german-startups.com *German Startups Group - Wir lieben Startups!* Die German Startups Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb. durch Bereitstellung von Venture Capital. Die Portfoliounternehmen der German Startups Group können zudem unter anderem bei Strategieentwicklung, im Hinblick auf Finanzierungsrunden, Restrukturierungsnotwendigkeiten, M&A-Transaktionen oder dem Unternehmensverkauf einschließlich eines möglichen Börsengangs von der Expertise, der Erfahrung und dem Netzwerk des Teams der German Startups Group profitieren. Nach eigener Einschätzung stellt die German Startups Group den Startups im Rahmen des Anteilserwerbs damit sog. "Smart Money" zur Verfügung. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat, zu denen sie nach eigener Einschätzung aufgrund ihrer engen Beziehungen zu relevanten Akteuren der Startup-Szene frühen Zugang erhält. Der geografische Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach diversifiziertes Portfolio von Anteilen an jungen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Von den 41 Minderheitsbeteiligungen an operativ tätigen Unternehmen sind 22 für die Gesellschaft wesentlich und machen zusammen 90% des Werts aller 41 aktiven Minderheitsbeteiligungen aus. Die acht Fokusbeteiligungen verkörpern 57% des Werts aller aktiven Minderheitsbeteiligungen. Nach Ansicht der Gesellschaft spiegelt das Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von vielversprechenden deutschen Startups verschiedener Reifegrade ("Seed", "Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und enthält manche der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups. Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com [1]. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Schlagwort(e): Finanzen 2017-08-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Tempelhofer Damm 2 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49.30.6098890.80 Fax: +49.30.6098890.89 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 599067 2017-08-07 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bc8f755d30086f30e3e237f4bb7c95b1&application_id=599067&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)