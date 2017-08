München (ots) -



- Privat genutzte Pkw im Saarland 19 Prozent älter als in Bayern - Autos in Duisburg im Schnitt 12,2 Jahre, in München 8,9 Jahre alt - Pkw immer älter - im Schnitt 10,2 Jahre



Saarländer fahren die ältesten Pkw. Im Schnitt sind über CHECK24.de versicherte Pkw im Saarland bereits seit 11,2 Jahren auf der Straße unterwegs.*) Damit sind sie 19 Prozent älter als in Bayern, dem Bundesland mit den neuesten Fahrzeugen. Dort beträgt das Durchschnittsalter der versicherten Pkw 9,4 Jahre.



In Duisburg sind Pkw im Schnitt am ältesten, in München am jüngsten



Im Vergleich der 15 einwohnerstärksten deutschen Städte sind die Autos in Duisburg mit 12,2 Jahren am ältesten. Dahinter reihen sich Bremen (Ø 10,7 Jahre) und Essen (Ø 10,5 Jahre) auf den vorderen Plätzen ein. Die neuesten Fahrzeuge werden in Stuttgart (Ø 9,0 Jahre), Frankfurt am Main (Ø 8,9 Jahre) und München (Ø 8,9 Jahre) gefahren.



Durchschnittsalter der Pkw in den vergangenen zehn Jahren um 21 Prozent gestiegen



Fahrzeuge der CHECK24-Kunden waren 2007 durchschnittlich 8,4 Jahre alt. 2017 geben Kunden das Alter ihres Pkw bei Versicherungsabschluss mit 10,2 Jahren an - ein Plus von fast zwei Jahren oder 21 Prozent.



*)Datenbasis: alle von Januar bis Juni 2017 über CHECK24.de von Privatpersonen abgeschlossenen Kfz-Versicherungen. Weitere Informationen unter: http://ots.de/wZHHd



