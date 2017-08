FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.08.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.211 EUR

XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.295 EUR

WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.421 EUR

WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.118 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.168 EUR

TJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.263 EUR

XFRA DE000HSH4KJ4 HSH NORDBANK MZC 13 13/18 0.000 %

SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.211 EUR

RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.097 EUR

RLD XFRA US7496601060 RPC INC. DL-,10 0.051 EUR

UA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.270 EUR

PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.379 EUR

OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.168 EUR

MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.278 EUR

IBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.264 EUR

GU2 XFRA US4023071024 GULF ISLAND FABRICATION 0.008 EUR

GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.110 EUR

ETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.733 EUR

XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.042 EUR

B5P XFRA US0966271043 BOARDWALK PIPE.PA.L.P. 0.084 EUR

BFP XFRA US07329M1009 BBVA BCO FR. AP 1 ADR/3 0.216 EUR

APK XFRA US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P. 0.800 EUR

AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.497 EUR

AFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.168 EUR

PTTG XFRA TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 0.038 EUR

NVAL XFRA TH0355010R16 PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1 0.038 EUR

RYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.025 EUR

N9J XFRA KYG6382M1096 NAGACORP. LTD HD -,0125 0.018 EUR

CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.239 EUR

XFRA DE000HSH34R0 HSH NORDBANK MZC 16 12/19 0.000 %

RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.008 EUR

XFRA DE000HSH4KK2 HSH NORDBANK MZC 14 13/21 0.001 %

HNK2 XFRA US4230123014 HEINEKEN SP. ADR 1/2 0.269 EUR

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.067 EUR

R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.076 EUR