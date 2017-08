07.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: EVN (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) EVN überträgt eigene Aktien an Arbeitnehmer Am 5. Mai 2017 hat die EVN AG die Ausgabe von maximal 255.000 der eigenen Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie bestimmter verbundener Unternehmen im Laufe des dritten Kalenderquartals des Jahres 2017 angekündigt. Am 4. August 2017 wurden insgesamt 85.215 eigene Aktien, das entspricht einem Anteil von 0,05 % am Grundkapital der EVN AG, an Arbeitnehmer übertragen. Damit ist die Ausgabe an Arbeitnehmer abgeschlossen und beendet. Die übertragenen eigenen Aktien sind...

