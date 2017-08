Liebe Trader,

Das Wertpapier des Möbelherstellers Steinhoff tendiert bereits seit einem Jahr in einem intakten Abwärtstrend und fiel vom Jahreshoch aus 2016 bei 6,16 Euro vor wenigen Tagen auf ein bisheriges Verlaufstief von 4,18 Euro zurück. Dabei brachen die Kursnotierungen auf die Vorgängertiefs aus Dezember 2016 ein, wo ein gesteigertes Kaufinteresse von Marktteilnehmer zu beobachten ist und die Aktie zum Ende der vergangenen Handelswoche wieder deutlich an Oberwasser gewinnen konnte. Gelingt es diese markante Horizontalunterstützung jetzt nachhaltig zu festigen, könnte das Wertpapier auf Sicht der kommenden Wochen eine Fortsetzung der bisherigen Erholung vollziehen und bietet entsprechend gute Handelsmöglichkeiten auf der Oberseite. Anleger sollten jedoch die anhaltende Volatilität der Aktie nicht außer Acht lassen, dass ein Investment tendenziell nicht ganz risikolos macht.

Long-Chance:

Noch steckt die Trendwende bei der Steinhoff International-Aktie am Anfang - erst ein weiterer Kurszuwachs mindestens über das Niveau von 4,60 Euro kann für eine erfolgreiche Auflösung der Trendwende sorgen und Kurspotential bis in den Bereich von zunächst 4,87 Euro freisetzen - darüber kann es sogar bis in den Bereich von 5,07/5,32 Euro weiter hoch gehen. Interessierte Anleger können daher bereits im Vorfeld hierauf setzen und in wenigen Wochen eine satte Rendite erzielen. Die Verlustbegrenzung sollte sich natürlich noch unter den jüngsten Verlaufstiefs von 4,18 Euro bewegen und bei steigenden Notierungen konsequent nachgezogen werden. Fällt der Wert hingegen darunter zurück, so geht das Papier einen Umweg über 3,76 Euro. Für den Anfang sollten tendenziell aber noch kleinere Positionsgrößen gehandelt werden, ab 4,60 Euro kann es dann etwas mehr werden.

Einstieg per Market-Buy-Order: 4,38 Euro

Kursziel: 4,60 / 4,87 / 5,07 / 5,32 Euro

Stopp: < 4,18 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,20 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Steinhoff International Holding, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 4,38 Euro; 09:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

