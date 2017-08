Von Daten-Durchgängigkeit ist im Anlagenbau noch nicht viel zu sehen: Die IT-Landschaft ist stark diversifiziert, der Aufwand für das Managen von Schnittstellen ist riesig. Dazu kommen von Unternehmen zu Unternehmen stark individualisierte Prozesse und Abläufe, die nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen erschweren, sondern auch das Etablieren von Standards, wie sie für eine erfolgreiche Digitalisierung notwerndig sind. "Wir stehen noch ganz am Anfang und haben enorme Herausforderungen vor uns", bringt Dr. Savas Lazaridis, Head of Engineering bei Thyssenkrupp Industrial Solutions, die Situation auf den Punkt. Laut Lazaridis fehlt es derzeit noch an einer gemeinsamen Vision dafür, wie Digitalisierung zum Nutzen des Anlagenbaus umgesetzt werden kann.

Digitalisierung beflügelt Servicegeschäft

Anhaltspunkte dafür liefert eine aktuelle Studie der VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau, die vom Beratungsunternehmen Maexpartners durchgeführt wurde: Demnach erhoffen sich die Unternehmen des Anlagenbaus in erster Linie Umsatzsteigerungen durch neue Produkte und Dienstleistungen. Vor allem im Servicegeschäft, bei der Wartung von Anlagen sowie durch Big-Data-Analyse wollen die Anlagenbau-Anbieter Wertschöpfung mit digitalen Methoden betreiben. Doch auch die aktuelle Studie zeigt, "dass die Digitalisierungsstrategien der Unternehmen nicht klar priorisiert sind", resümiert ...

